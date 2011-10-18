〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率走坚--IFR

IFR伦敦10月18日电---欧元/美元期权波动率走坚,一个月期价平期权波动率从昨日的14.25%涨至14.75%,伦敦盘初位于约14.8%.三个月期波动率从14.2%的低位涨至14.65%,一年期波动率从14.55%升至14.8%.

欧元/美元期权风险逆转指标(RR)上周从未低于2.65%(尽管现汇上扬超过550个点),目前报2.75%,偏好欧元卖权.

一个月期澳元/美元期权波动率在亚洲市场触及17.85%,自上周五水准上扬了1.2个百分点,现汇从昨日早盘触及的新反弹高点1.0372回落,提振波动率走扬.一个月期RR目前比上周的3.6%高出1.0个百分点,偏好澳元卖权.

英镑/美元期权波动率自昨日水准进一步小跌,一个月波动率位于10%区域中段的新低点.

一个月期欧元/英镑期权波动率自近期低点小幅走升,报9.75%.

短期欧元/瑞郎期权波动率最终屈服于现汇的疲弱表现而下跌,上周曾全周持坚于10%区域上端,一个月期美元/瑞郎波动率较同档欧元/美元波动率升水小跌,从2.0%降至1.8%.

美元/日圆期权波动率持坚,位于上周尾盘水准上方,一个月波动率从上周五的8.8%升至9.0%区域中段,一年期波动率从12.05%升至12.3%.一个月期RR报0.2%,偏向日圆买权.(完)