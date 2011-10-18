〔英国个股〕洲际酒店集团将创建源自中国的新品牌,已签12份管理合同(更新版)

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* 已就中国新品牌签订12份管理合同

* 首间采用中国新品牌的酒店2012年底或2013年初开业

* 未来中国新品牌亦将推向海外市场

* 2025年中国将超美国成最大酒店市场

路透上海10月18日电---中国对于全球最大的酒店集团--洲际酒店集团(IHG.L)(IHG.N)而言,不仅是其全球第二大市场,而且更是未来的希望.洲际短期内将推出一个源自中国的新品牌,并希望将该品牌推向全球;同时会继续扩大在中国的投资.

该公司大中华区首席执行官柏思远(Keith Barr)周二在新闻会上表示,新的酒店品牌将是五星级高级酒店,目前已就该品牌签订12份管理合同,除了北京和上海外,大多位于二三线城市.其中首家酒店将于2012年底或2013年初开业.

他并指出,洲际酒店集团亦计划2-3年内将该中国品牌酒店拓展至海外,以满足中国游客在海外的需求.

"(该品牌)将扎根在国内消费者的脑海中,"柏思远称,该品牌将在海外一些主要城市拓展.未来10年中国出国旅游人数可能会增至1亿人次/年,新品牌将面临不错的发展机遇.

他表示,不同于目前公司旗下源自西方的品牌,该新品牌将会更有中国特色,更能满足中国消费者的喜好.

洲际酒店集团目前在全球100多个国家和地区拥有4,400多间酒店,总计65.6万多间客房,每年的客流量超过1.2亿人次,旗下拥有洲际、假日、皇冠假日等多个知名品牌.

该公司亦是大中华地区最大的国际性酒店集团,已有154间酒店开业,另有142间酒店在建或规划中.上半年中国成为其全球表现最强劲的市场,平均每间可售客房收入同比增长12.7%,而全球同期则增长6.7%

**扎根中国**

经过在中国市场27年的耕耘,洲际集团已成为在中国最大的国际酒店集团,占有中国品牌酒店领域12.5%的市场份额.柏思远并预计,到2025年,中国酒店市场规模将超过美国,洲际在中国将拥有更大的发展空间.

"中国是全球经济增长的发动机,...我们将继续投资中国,以保持我们的领先优势."他说.

他预期,未来10年,中国将取代美国成为全球第一大入境游市场,每年将接待超过1.83亿人次入境游客;而且随着居民收入的提高,国内游人次亦将快速成长.

目前中国是全球第三大最受欢迎的旅游目的地,入境游达1.34亿人次.柏思远引述摩根士丹利(MS.N)近期的报告指出,2015年前中国经济年均增长率将突破9%.即使考虑到中国经济增速未来将减缓,国内酒店业的平均每间可售客房收入还是会呈两位数增长.

他还表示,未来10年,中国城市化进程仍将继续,未来仍有3.5亿人口向城市迁移,服务业将迎来快速发展期,这将大大推动商务旅行的发展;而中国富裕人群及中产阶级的壮大,很多大城市已具有与美国同等城市相当的富有人群,这将极大促进对休闲旅游业的需求.

洲际集团不仅在中国北京和上海等一线城市开设酒店,而且迅速在二三四线城市设点,其在二三四线城市的新建酒店已占在建酒店数量的65%.

柏思远同时表示,通过与中国开发商签订多品牌,多酒店的管理协议,洲际将进一步巩固在中国市场的领先地位.

洲际酒店集团今年5月曾表示,与中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)战略合作,并签署三个品牌、六家酒店的管理协议.[ID:nCN1065034]此外,洲际还与万达集团,世茂集团,成都会展集团等中国开发商合作,合作范围包括逾30家酒店.(完)