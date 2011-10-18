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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:20 BJT

〔欧元债市〕法国/德国10年期公债收益率利差走阔,受穆迪警告影响

路透伦敦10月18日电---指标法国/德国公债收益率利差周二走阔至16年高位,此前穆迪警告法国债信评等展望可能恶化.

穆迪周一表示,未来三个月可能将法国评等展望降为负面.

法国/德国10年期公债收益率利差FR10YT=TWEB扩大至101个基点,为欧元问世以来纪录高位,周一约为96个基点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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