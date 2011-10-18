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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:10 BJT

〔欧洲热股〕法兴下挫3.7%,受累于穆迪称或将法国评级展望降至负面

路透巴黎10月18日电---法国兴业银行(SOGN.PA)股价下跌3.7%,此前穆迪称或将法国评级展望降至负面.

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)股价亦下跌3.5%.(完)

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