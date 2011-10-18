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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:17 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,德国官员言论引发避险情绪

路透苏黎世10月18日电---瑞郎兑美元周二受避险情绪提振而上扬,德国官员此前的评论,削弱了10月23日欧盟峰会上可能提出"确定方案"来解决欧元区债务危机的憧憬.

德国财政部长朔伊布勒和总理梅克尔发言人所发布的谨慎评论,促使市场趋向避险,为瑞郎提供一些支撑.

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