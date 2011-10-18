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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:30 BJT

《外汇动态》欧元/美元触及日低,1.3725美元买单不少

0706GMT---欧元/美元触及日内低点1.3725美元,齐平周一低位,交易商称该水平买单不少.在此价位下方,停止单挂在1.3700美元附近,1.3690美元有更多支撑.

CitiFX Wire称买卖单情况偏向欧元上档,短线倾向逢低承接.并表示,客户进出量颇大,亚洲时段买卖盘相当.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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