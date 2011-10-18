《投行看数据》中国经济料可软着陆,受内生动力强劲推动--汇丰

路透北京10月18日电---汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌周二发布研究报告称,中国内生动力强劲将确保其经济顺利实现软着陆,预计今年全年经济增长将保持在9%左右,未来月份中货币政策料维稳.

报告指出,中国财政调整及针对中小企业所提供的支持应当能够帮助经济避免遭遇硬着陆,不过近期,货币政策全面放松则不太可能发生.

"数据确认了我们关于经济"软着陆"的观点,外部下滑很可能将在未来数月中打压中国的出口增长,但国内需求强劲,则应能令四季度经济增长保持在8.5-9%左右",屈宏斌表示.

中国国家统计局稍早公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,低于路透调查中值9.2%;同期,GDP环比增长2.3%.而今年前三季度GDP同比增幅为9.4%.

报告分析称,四季度GDP同比增幅继续放缓主要有两个原因:首先,尽管央行已结束了为期12个月的密集紧缩周期,但紧缩政策的滞後效应则将持续更长一段时间,且仍在继续的地产政策很可能将拖累投资增速在年末进一步降至21.5%.

其次,西方经济体增长疲弱料将继续在未来数月中拖累中国出口.

不过,屈宏斌认为,中国经济不太可能出现硬着陆,预计今年全年GDP增长为8.9%,明年为8.6%."即便若西方经济体陷入新一轮衰退,这对中国的影响也应将小于三年前.因中国已逐步减少了对外部需求的依赖".

统计局数据显示,9月社会消费品零售总额同比增长17.7%,远超预期的17%;同期,规模以上工业增加值同比增长13.8%,亦高于预估.

对此,汇丰称,9月工业及零售数据同比增幅超预期,进一步显示出国内内需强劲.目前,中国内需继续受到基础建设投资、保障房建设加速,以及收入快速增长提振消费等支持.(完)