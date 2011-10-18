〔中国票据市场〕转贴利率小幅下行,看好後市的机构渐增多

路透上海10月18日电---中国票据市场转贴利率周二小幅下行,受制于规模紧张,转贴整体成交规模仍不大,但市场报价趋于活跃,且有部分机构愿意以低于市场平均水平的利率收票,显示看好後市的机构渐增多.

交易员指出,目前月内到期的票据转贴利率大致在9.5%-10.0%之间,而期限3-6个月的跨年票成交则在10.3%附近.

"我们规模还是很紧张,精力主要放在贴现上,转贴也就调规模的时候做做,...最近(转贴)还是有往下的趋势,今天有家机构报给我们10.2%收票,说明还是有些人看跌的."上海一银行交易员称.

该交易员并表示,近期的票据市场利率处于历史高位区域,一旦紧缩的政策面有所放缓,转贴利率继续走低的空间依然存在.

中国证券报援引专家的观点称,中国应适时微调宏观政策,防范经济骤然转冷,并建议存款准备金率可适当下调,预计政策的转向或在今年底或明年初.[ID:nCN1157162]

中国国家统计局周二公布数据显示,今年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.[ID:nCN1155332]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.7506/9.8747 11.6017/10.7240 12.3300/11.5030

上日 10.7938/9.8738 11.6458/10.7373 12.3550/11.5030

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变动-4.32bp/+0.09bp -4.41bp/-1.33bp -2.50bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6063%,较上日6.6115%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1789/3.1089 3.3513/3.2833

上日 3.1905/3.1265 3.3572/3.2892

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)