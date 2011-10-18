《外汇动态》基本面无改善,澳元多头处境堪忧

0706 GMT---澳元兑美元AUD=D4突破200日移动均线未果,交易员的多头仓位仍普遍握在手中.澳元在不到两周前为0.9400,而昨日已接近1.0400,但基本面并无多大改变.
中国经济增速放缓,且很多交易员认为,澳洲央行上次会议的记录为降息打开了大门,具体情况视第三季消费者物价指数(CPI)数据而定.如此看来,澳元当前1.0170的水准似乎有高估嫌疑.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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