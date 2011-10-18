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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:44 BJT

《外汇动态》若英国9月CPI推高英镑,将逢高卖出--摩根士丹利

0725GMT---摩根士丹利称,如果日内稍晚将公布的英国消费者物价指数(CPI)数据令英镑上扬,则会将抛售该货币.英国9月CPI预计将同比上涨4.9%.

"较高的(CPI)数据将导致英镑/美元短期出现一定程度的走强,不过我们并不认为这种情况将持续下去,并且将借助英镑升至1.5815美元的机会售出."(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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