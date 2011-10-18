《外汇动态》日系银行近日操作严密限制美元/日圆走势

0751GMT--美元/日圆在76.50、76.30、及76.00附近有来自日本账户的强劲买盘.
76.00-15一线亦出现期权相关的大买盘,据称与76.00-77.50的双边碰触失效期权(DNT)相关.近几日可以确定的一点是,日本市场人士一直在掌控美元/日圆走势.上述DNT期权看似旨在从这一行动中获利.
也许非日本账户也应从中学习,放弃期待遥不可及的突破走势.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
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