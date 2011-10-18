〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN2010763]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCT0405510]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0478539]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
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--整理 白云
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。