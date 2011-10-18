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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 16:16 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,但可能受通胀忧虑打击

路透伦敦10月18日电---英镑兑美元周二微升,继上日下滑後重获部分失地.但在经济数据公布之前,英镑走势看来脆弱.即将公布的数据或将证实有关英国经济增长放缓和通胀偏高的忧虑.

英镑兑美元GBP=D4最新上扬0.1%,报1.5762.据称一家大型美国银行卖出英镑,将英镑从日高1.5822拉下.尽管遭遇卖压,但英镑仍成功扳回上日的一些跌幅.上日英镑尾随欧元走跌.

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