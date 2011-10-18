《外汇动态》欧元/美元若跌破1.3625美元,则或进一步下探1.3525--巴克莱

0802GMT---巴克莱资本技术分析师表示,欧元自周一触及的一个月高位1.3914美元处跌落,提升了欧元短期顶部或在1.3970/4000目标位前形成的风险.

这些分析师在一份研究报告中说,欧元若跌破自本月初触及的低位所拉出的趋势支撑位1.3625美元,则或将下探1.3525美元.