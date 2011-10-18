《中国新债预测》五年国债利率预测均值3.57%,低于二级市场水平

* 招标品种: 财政部五年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(19日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.54%-3.62%

* 预测均值: 3.57%(按各家机构预测值平均)

路透北京10月18日电---中国财政部周三将招标发行五年期固息国债.路透调查显示,国庆假期後,在国内外经济放缓等因素的推动下,国债收益率大幅下行,加之是年内最後一期五年国债发行,本期债市场需求不错,明日新债中标利率有望低于二级市场,预测均值落在3.57%.

"这期债收益跟上月比是比较低,但长期看还可以,"上海一银行交易员称,"四季度国债会发得比较少,明年一季度也少,这期债需求应该不错."

北京一大型银行交易员则指出,国庆长假後,国债收益率下行幅度已大,另下周五将发的五年地方政府债也可以在一定程度上替代本期国债,均会限制本期新债收益率的下行空间.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.6519%;二级市场上,剩馀期限约4.65年的固息国债110014券收盘成交CN110014=CFXS在3.5700%.

该期债为财政部今年第22期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.

该期国债竞争性招标时间为10月19日上午9:30-10:30,10月20日开始发行并计息,10月24日发行结束,10月26日起上市交易.(完)