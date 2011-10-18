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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 16:51 BJT

〔欧元区经济〕部分国家希望更严格地监管希腊私有化进程--消息人士

路透布鲁塞尔10月17日电---欧盟消息人士对路透说,一些欧元区国家希望赋予欧盟官员监管希腊私有化及相关管理方面的权力.但提议面临希腊和爱尔兰的反对.(完)

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