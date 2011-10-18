〔中国债市〕人民币利率互换略降,货币政策以稳为主料抑制走低空间

路透上海10月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小幅下行.甫公布的各项经济数据,显示中国经济平稳迈向"软着陆",考虑到居高不下的通胀压力,近期货币政策料以稳为主,因此已累计较多跌幅的IRS继续走低空间或有限.

中国三季度经济同比增速如期略有回落,但工业和消费增长却令人眼前一亮.内生动力依然强劲,显示中国经济正平稳迈向"软着陆".[ID:nCN1157728]

上海一银行交易员称,此前以长端为主的IRS已累积较大跌幅,"还这样打(压),反正我心里是没底了,...我觉得政策不会反向."

该交易员并表示,从资金面角度来说,央行公开市场操作回笼流动性力度也未有放松,七天期等回购利率预计不会有太大下行空间,这对IRS继续下行也将形成抑制.

中国央行公开市场本周一年期央票延续两个月来稳势.相对宽松的资金面支撑市场需求,因本周到期资金较上周锐减逾六成,不足千亿元,因此央行已提前锁定本周净回笼格局,为三个月来首见.[CN/MMTCN]

北京一银行交易员透露,今日多期限IRS跌幅在3个基点(bp)左右.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5000/3.6160 3.4242/3.5125 3.4350/3.5317 3.5033/3.6000 3.4725/3.7700

周一 3.4360/3.5560 3.4125/3.5025 3.4283/3.5233 3.5000/3.5983 3.4725/3.7650

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变动 +0.0640/+0.0600 +0.0117/+0.0100 +0.0067/+0.0084 +0.0033/+0.0017 0.0000/+0.0050

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)