(重温稿)《中国新债预测》五年国债利率预测均值3.57%,低于二级市场水平

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
* 招标品种: 财政部五年期固息国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(19日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.54%-3.62%
* 预测均值: 3.57%(按各家机构预测值平均)
路透北京10月18日电---中国财政部周三将招标发行五年期固息国债.路透调查显示,国庆假期後,在国内外经济放缓等因素的推动下,国债收益率大幅下行,加之是年内最後一期五年国债发行,本期债市场需求不错,明日新债中标利率有望低于二级市场,预测均值落在3.57%.
"这期债收益跟上月比是比较低,但长期看还可以,"上海一银行交易员称,"四季度国债会发得比较少,明年一季度也少,这期债需求应该不错."
北京一大型银行交易员则指出,国庆长假後,国债收益率下行幅度已大,另下周五将发的五年地方政府债也可以在一定程度上替代本期国债,均会限制本期新债收益率的下行空间.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.6519%;二级市场上,剩馀期限约4.65年的固息国债110014券收盘成交CN110014=CFXS在3.5700%.
该期债为财政部今年第22期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.
该期国债竞争性招标时间为10月19日上午9:30-10:30,10月20日开始发行并计息,10月24日发行结束,10月26日起上市交易.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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