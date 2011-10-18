《外汇动态》欧元/美元跌势扩大,1.36美元区间中段发现亚洲买盘

0848GMT--欧元/美元EUR=扩大跌势,短暂触及日低1.3668美元.有些交易说,最新一波抛盘是在某个俄罗斯帐户突然消失之後触发的,该帐户一直在1.3675美元附近敲进买单.
基金的空头回补使欧元/美元下档受限.在1.36美元区域中间发现有大规模亚洲主权的买盘.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
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