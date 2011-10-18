〔欧元区经济〕部分国家希望加强监督希腊私有化和政府工作--消息(更新版)

(新增细节)

路透布鲁塞尔10月17日电---欧盟消息人士对路透表示,据一项旨在加强对希腊监督的计划,部分欧元区国家希望赋予欧盟执委会专责小组监督希腊出售国有资产和政府工作的权力.

这份激进提议遭到部分官员的摒弃,因其带有殖民主义色彩,并可能面临强烈反对而无法获得通过.该提议突显要求加强对希腊监督的压力越来越大,有人认为希腊国家主权将受到影响.

欧元区领导人周日将会面讨论对希腊的下一步金援,加强监督是议程重点.一位官员表示,加强对希腊的监督得到了广泛支持,希腊在私有化和其他改革问题上鲜有进展.

其他官员表示,加强对希腊监督获得广泛政治支持.不过这些官员拒绝对具体提议置评.

另一位消息人士则称,外界希望能够成立一个固定机构,承担欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和国际货币基金会(IMF)监察小组的一部分任务.

这种公然侵犯他国主权的举动将把欧盟执委会置于不利地位.该机构希望在制订国家预算方面发挥更大影响,但行动却与想法相左.

"专责小组是行政性质的,"欧盟执委会一发言人称."它的任务是支援希腊,我们不会改变这一职责."

不过,一位欧盟官员警告称,该提议料将招致希腊、爱尔兰和其他国家政府的强烈反对,没有各国的支持,该计划几乎无法实施.

尽管类似举措将安抚德国等提供贷款的国家,令其对下一笔发往希腊的贷款放心,但可能引起爱尔兰的反感,因该国担心会受到同样待遇,虽然其在减支方面进展迅速.(完)