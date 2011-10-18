《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月18日

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南京国资集团 20 10 5 10/20簿记建档 交通银行 AA+ 10/21 10/24
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云天化集团 20 5 5 10/20簿记建档 中国银行 AA+ 10/21 10/24
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平煤神马 50 30 5 10/20簿记建档 中信银行 AAA 10/24 10/25
能源化工集团
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长江三峡集团 200 80 3 10/20招标 中信证券 AAA 10/21 10/24
招商银行
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兖矿集团 30 20 3 10/20簿记建档 建设银行 AAA 10/21 10/24
(浮息,一年定存基准) 民生银行
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铜陵有色集团 50 30 5 10/21簿记建档 农业银行 AA+ 10/25 10/26
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晋城无烟煤 33 33 5 10/24簿记建档 农业银行 AAA 10/26 10/27
矿业集团 中金公司
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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
运输集团
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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --
(600588.SS) 北京银行
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》