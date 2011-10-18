〔欧洲金融〕杠杆运用欧元区援助基金的计划正逐渐成形(更新版)

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透布鲁塞尔10月18日电---欧元区官员及最先参与计划制定的专家周二表示,欧元区领导人有望在周日峰会上同意,通过允许欧洲金融稳定机构(EFSF)为新发行的欧元区债券提供部分担保,来实现对该援助基金的杠杆运用.
根据这项方案,EFSF将向在标售时买入西班牙、意大利或其他高风险欧元区债券的投资者承诺,一旦这些国家违约,其将承担一定比例的亏损.
"这个构想是主要的讨论内容."一位欧元区官员表示,但补充说,也在考虑其他最能增强EFSF火力的方案.市场认为EFSF当前规模可能不足以应对日益扩大的危机.
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。