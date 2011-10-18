〔欧洲金融〕杠杆运用欧元区援助基金的计划正逐渐成形(更新版)

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路透布鲁塞尔10月18日电---欧元区官员及最先参与计划制定的专家周二表示,欧元区领导人有望在周日峰会上同意,通过允许欧洲金融稳定机构(EFSF)为新发行的欧元区债券提供部分担保,来实现对该援助基金的杠杆运用.

根据这项方案,EFSF将向在标售时买入西班牙、意大利或其他高风险欧元区债券的投资者承诺,一旦这些国家违约,其将承担一定比例的亏损.