《SAFT专栏》欧洲即将迎来信贷紧缩,经济增长更难起色

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 肖群英/石冠兰

路透10月18日电---在希腊的撙节工作表现太差之後,欧洲可能要在信贷市场一试身手.

救助欧元区及其银行业的计划恐将给欧洲带来漫长的信贷紧缩期,由于欧洲大陆一直严重依赖银行融资,此举带来了很严重的後果.

而计划细节模糊得令人沮丧,该计划似乎仍强调将欧洲银行业的广泛资本重整作为金融危机总体解决方案的一部分.其要点是,欧元区将对希腊债务进行足够的减计,同时设立屏障,防止债务危机蔓延至其他经济疲弱国家,然後对银行业开展资本重整以协助其承受此番操作带来的损失.

美国银行业在2009年的资本重整被公认为是欧洲的典范,即便形式不是,结果也受推崇.因美国银行业目前的资本状况远胜过其欧洲同行.

但这至少存在两个严重的问题.

首先,美国的情况将表明,尽管美国银行业作为独立实体得以幸存,他们在充当资金中介方面的作用受损,至少部分减弱,因他们在减计住房相关呆账方面并不够积极.这是导致美国经济复苏疲弱不堪,步履蹒跚的重要因素,很容易在欧洲上演.

"市场恐怕还担忧无意中引发的不良後果;比如,银行为达到增强资本金比率的建议,恐怕只能加紧收缩资产负债表规模,"瑞银集团资深经济顾问George Magnus在致客户的信中写道.

"这将加剧欧元区的经济成长危机,导致调升资本金比例的目标在未来进一步跌落."

与美国相若,欧洲正在经历一场银行收缩资产负债表引发的经济衰退.这意味着在同一时期每个人都尽力偿还债务,此举正压低经济成长,通胀和资产价格.政府的撙节计画更是雪上加霜,但银行巩固资产负债表的努力导致长期的信贷紧缩,将会使情况更为糟糕.

这并不是说欧洲银行业规模不需要收缩,正如削减主权债务一样.欧元区拯救自身的计画似乎已经从单纯地恢复信心转为向经济体系挹注资本金,因单独的计画不可能重拾信心.倘若没有解决债台高筑的根本问题,其後果要麽是失败,要麽是经济在很长时期内低速徘徊.

*需减记资产**

要想支撑银行,就必须与欧元区其他举债过度的借债方达成协议,而不仅仅是主权债发债方.

拿西班牙房主来说,他们要获得购房贷款已非常困难.独立经济学家Edward Hugh认为,西班牙需要实施一项大规模资产减记方案,这是银行资本重组不能解决的.

欧元区救援计划面临的一个可以想见的风险是,二线国家房地产市场疲软依旧,不断对银行资本施压,为融资市场蒙上阴影,也打击市场信心.要知道,欧元区银行的贷存比约为108%,比美国银行业高出20%个百分点,仅比危机前峰值低约10%.

银行信贷缩减给带来欧洲带来的冲击要比美国更甚,因欧元区资本市场高度发展,但深耕不够.欧洲还没有房利美或房贷美这类机构来承担楼市融资压力.中等规模企业仍非常依赖银行融资.

在美国,美联储通过在金融市场创造条件来来帮助减缓银行资本重组带来的冲击,造就了公司债券的市场繁荣.目前为止,欧洲央行没有传出信贷宽松的言论,但一旦银行去杠杆化的影响显现,一年内放宽信贷提上议程则毫不稀奇.

这并非是宽容银行、银行股东以及高官们的理由.如果说欧洲需要在什麽问题上采取强硬姿态的话,那就是对公共及民间债务实施减记并为处理其後果做好准备.

对于银行股东而言,後果可不是甘甜的.许多银行会破产,需要暂时受国家管理..

在整个欧元区救助计划中,违约越可控,两年内的结果就会越好.(完)