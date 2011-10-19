更正:《SAFT专栏》欧洲即将面临信贷紧缩

(更正:译文有误,第一段应为,"紧缩措施在希腊的後果有多惨,或许很快就要在信贷市场再上演一次",非"在希腊的撙节工作表现太差之後,欧洲可能要在信贷市场一试身手";倒数第五段应为,"欧元区资本市场没有美国那样的深度,也不如其高度发达",非"因欧元区资本市场高度发展,但深耕不够")

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 肖群英/石冠兰

路透10月18日电---欧洲已经向世人展现,紧缩措施在希腊的後果有多惨,或许很快就要在信贷市场再上演一次.

救助欧元区及其银行业的计划恐将给欧洲带来漫长的信贷紧缩期,由于欧洲大陆一直严重依赖银行融资,这是很严重的後果.

虽然细节十分模糊,但该计划似乎准备坚持对欧洲银行业进行广泛的资本重整,以此作为金融危机总体解决方案的一部分.其大致设想是,欧元区将对希腊债务进行足够的减计,同时设立屏障,防止债务危机蔓延至其他经济疲弱国家,然後对银行业开展资本重整以协助其承受此番操作带来的损失.

美国银行业在2009年的资本重整被公认为是欧洲的典范,即便形式不是,结果也受推崇.美国银行业目前的资本状况远胜过其欧洲同行.

但这至少存在两个严重的问题.

首先,看一下美国的情况就会发现,尽管美国银行业者作为独立实体得到拯救,但他们在充当资金中介方面的作用受损,至少部分减弱,因他们减计住房相关不良债务的力度不够大.这是导致美国经济复苏疲弱不堪,步履蹒跚的重要因素,很容易在欧洲上演.

"市场恐怕还担忧无意中引发的不良後果;比如,银行为达到增强资本充足率的建议,恐怕只能加紧收缩资产负债表规模,"瑞银集团资深经济顾问George Magnus在致客户的信中写道.

"这将加剧欧元区的经济成长危机,更难达成提高资本充足率的目标."

与美国相若,欧洲正在经历一场资产负债表衰退,即每个人都同时在试图偿还债务.这将压低经济成长,通胀和资产价格.政府的撙节计画更是雪上加霜,但银行改善资产负债表体质的努力导致长期的信贷紧缩,将会使情况更为糟糕.

这并不是说欧洲银行业者不需要收缩规模,正如削减主权债务一样.欧元区的自救计划原本只是企图恢复信心,但光是这样根本不可能成功,现在自救计划似乎又加入了注资措施.但若没有解决债台高筑的根本问题,後果不是失败,就是经济在很长时期内低速徘徊.

**必要的减记**

要想整顿银行业,就必须处理欧元区其他举债过多的借户,而不仅仅是主权举债国.

拿西班牙房主来说,他们要获得购房贷款已非常困难.独立经济学家Edward Hugh认为,西班牙需要实施一项大规模资产减记方案,而银行资本重组根本没有触及这部分.

在欧元区救援计划之後,很容易可以预见的一个风险就是,二线国家房地产市场疲软依旧,继续对银行资本造成压力,为融资市场蒙上阴影,也打击市场信心.要知道,欧元区银行的贷存比约为108%,比美国银行业高出20个百分点,仅比其自身的危机前峰值低约10个百分点.

因欧元区资本市场没有美国那样的深度,也不如其高度发达,所以欧洲银行业放贷缩减带来的冲击要比在美国更甚.欧洲还没有房利美或房贷美这类机构来承担楼市融资压力.中等规模企业仍非常依赖银行融资.

在美国,美联储协助减轻银行资本重组冲击的方式,是在金融市场创造条件,让投资人愿意承担一些风险,带动公司债券的市场繁荣.目前为止,欧洲央行没有传出信贷宽松的言论,但一旦银行降低杠杆的影响显现,一年後将放宽信贷列入考虑也不足为奇.

这并非在说应该宽容对待银行、银行股东以及银行高管.真要说的话,欧洲必需采取更强硬立场--强制减记公共及民间债务,并做好准备处理後果.

对于银行股东而言,这些後果不会好受.许多银行会破产,需要暂时由政府接管.

在欧元区救助行动中,违约事件获得控制的程度愈高,两年後的结果就会越好.(完)