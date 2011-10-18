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公司新闻(中文) | 2011年 10月 18日 星期二 19:29 BJT

〔美股业绩〕易安信电脑系统获利成长28%,因企业扩大数据中心投资

路透波士顿10月18日电---易安信电脑系统EMC.N公布季度获利跳升28%,因企业投资于新设备及硬件,以扩大其数据中心.该公司为全球最大企业储存设备制造商.

易安信在9月30日为止当季净利成长至6.06亿美元,合每股获利(EPS)0.27美元,上年同期为4.73亿美元及0.22美元.

营收年增18%至49.8美元,高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的49亿美元.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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