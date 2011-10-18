〔美股业绩〕易安信电脑系统维持财测不变,无惧经济情势动荡(更新版)

香港个股：吉利汽车1月销量大增71%受内销带动，股价收创新高
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
(新增分析师评论及财测细节)
路透波士顿10月18日电---全球最大企业储存设备制造商易安信电脑系统EMC.N维持三个月前发布的全年财测不变,尽管面临全球经济情势恶化.
"我会说这是个大胆举动."Merriman Capital分析师Kaushik Roy表示."当他们7月中旬公布财报时,有谁会想到市况会变成这样?"
该公司同时公布第三季获利及营收.均略优于市场预期.
易安信公布不含特殊项目的每股获利(EPS)为0.37美元,高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.36美元.
营收年增18%至49.8美元,高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的49亿美元.
许多易安信热卖的硬件及软件产品是用在云端运算,而过去两年来云端运算呈现爆炸性发展,带动易安信营收及获利成长速度超越整体科技产业.
该公司预估全年不含特殊项目的EPS将超1.48美元,营收则将超过198亿美元.分析师则分别预期EPS为1.48美元,营收198.5亿美元.
易安信在9月30日为止的第三季净利成长至6.06亿美元,EPS为0.27美元,上年同期为4.73亿美元及0.22美元. (完)
--编译 张明钧;审校 田建华
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车 周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益