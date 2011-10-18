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公司新闻(中文) | 2011年 10月 18日 星期二 20:28 BJT

〔美股业绩〕易安信电脑系统维持财测不变,无惧经济情势动荡(更新版)

(新增分析师评论及财测细节)

路透波士顿10月18日电---全球最大企业储存设备制造商易安信电脑系统EMC.N维持三个月前发布的全年财测不变,尽管面临全球经济情势恶化.

"我会说这是个大胆举动."Merriman Capital分析师Kaushik Roy表示."当他们7月中旬公布财报时,有谁会想到市况会变成这样?"

该公司同时公布第三季获利及营收.均略优于市场预期.

易安信公布不含特殊项目的每股获利(EPS)为0.37美元,高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.36美元.

营收年增18%至49.8美元,高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的49亿美元.

许多易安信热卖的硬件及软件产品是用在云端运算,而过去两年来云端运算呈现爆炸性发展,带动易安信营收及获利成长速度超越整体科技产业.

该公司预估全年不含特殊项目的EPS将超1.48美元,营收则将超过198亿美元.分析师则分别预期EPS为1.48美元,营收198.5亿美元.

易安信在9月30日为止的第三季净利成长至6.06亿美元,EPS为0.27美元,上年同期为4.73亿美元及0.22美元. (完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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