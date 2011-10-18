〔国际油市〕亚洲燃料油市场走软,跨月价差和现货价差均下滑

路透新加坡10月18日电---亚洲燃料油市场周二走软,跨月价差和现货价差下降,因市场人士仍对11月的市场方向保持谨慎.成交连续第二日清淡.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差亦走低.尚无交易达成,且没有对380-cst燃料油的卖盘.

每种跨月合约的交易都不足10万吨.1/2月价差合约交易量8.5万吨居冠.

一位驻新加坡的亚洲交易商称,"情况同昨天一样--人人仍在观望,没有人真的行动.11/12月价差达到其所能达到的最高,且涨势受限."

"不过11月市场亦很强劲,跌幅不多,因此没人真的想要做空.被压抑的交易需求在粘度价差中显现."

0830GMT亚洲收盘时,11/12月逆价差走软0.25美元,报每吨8.25美元.

11月裂解价差收窄0.88美元,每桶较迪拜原油贴水4.23美元.12月合约走强0.82美元,报每桶较迪拜原油贴水4.70美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 666.75 668.00 667.38 682.30 -14.93 -2.19

现货380CST燃料油 FO380-SIN 662.00 662.25 662.13 677.45 -15.33 -2.26

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 678.00 680.00 679.00 693.00 -14.00 -2.02

380CST船用燃料油升水 16.00 17.75 16.88 15.55 1.32

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.60 10.90 10.75 10.85 -0.10 -0.92

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.70 13.10 12.90 13.15 -0.25 -1.90 (完)