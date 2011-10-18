〔美股业绩〕高盛第三季每股亏损0.84美元,远逊于市场预期(更新版)

(新增公司执行长评论、产业业绩、股价表现等)

* 第三季每股亏损0.84美元,上年同期为每股获利2.98美元

* 分析师原先预期每股亏损为0.16美元

* 业绩受到资产价值减损打击

* 盘前股价由跌转升

路透10月18日电---高盛(GS.N)公布第三季亏损4.28亿美元,亏损金额大于预估,是该公司上市以来第二次录得季度亏损,主要受到投资证券及客户交易资产价值巨幅下滑打击.

高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示,艰困的市况、投资人及企业客户缺乏信心,为财报不佳的原因.

"我们的业绩明显受到大环境的冲击,我们对于录得亏损感到失望."布兰克梵表示.

这家美国最大投资银行盘前股价由跌转升.

高盛亏损主要来源为投资暨放款部门(Investing & Lending),该部门持有股票、债券、贷款及私募股权资产做为长期投资.

该部门公布营收为负24.8亿美元,因这些资产的价值大幅下滑,光是在中国工商银行股票的投资就产生了超过10亿美元的帐面损失.

高盛同时受到债券交易及投行营收大幅下滑的冲击.

该公司固定收益、外汇及商品客户交易业务营收为17.3亿美元,较上年同期大减36%,投行营收则滑落33%至7.81亿美元.

整体而言,高盛当季净营收为36亿美元,较上年同期下滑60%,较2011年第二季锐减51%.

这家美国最大投资银行每股亏损0.84美元,上年同期每股获利高达2.98美元.根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师原先平均预期每股亏损0.16美元.(完)