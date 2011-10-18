〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差仍然承压,交易商不看好市场後市

路透新加坡10月18日电---亚洲石脑油价格周二触及一周低点,裂解价差处于两日低位,因交易商对石化市场近期好转信心不足,令人气承压.
现货买盘淡静,此前韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、韩国湖南石油化学和Samsung Total在10月13日-17日共买入约17.5万吨11月下半月到港的油品.
"东西方价差今日扩大,不过这可能是交易商试图将船货留在亚洲,"一新加坡交易商称.
日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌29.50美元报每吨905.00美元,为10月11日触及每吨874.75美元以来最低.
12月上半月和1月上半月和互换逆价差连续第四日为每吨4.00美元.
12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌4.07美元,至每吨83.90美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.13美元至每桶23.69美元,为10月5日达到22.87美元以来最低.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌1.01美元至每桶12.42美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 904.50/905.50 934.50 -29.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.16/98.26 101.48 -3.27
11月石脑油互换NAF-1M-S 900.25/902.25 930.50 -29.25
12月石脑油互换NAF-2M-S 897.13/899.13 927.25 -29.13
97号现货汽油GL97-SIN 127.55/127.65 132.36 -4.76
95号现货汽油GL95-SIN 123.75/123.85 128.00 -4.20
92号现货汽油GL92-SIN 121.85/121.95 126.30 -4.40
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 23.64/23.74 24.82 -1.13 (完)
--编译 王丽鑫;审校 田建华