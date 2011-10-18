〔美国债市〕外资8月对美国公债的买兴复苏,尽管美国债信评级遭调降

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透纽约10月18日电---周二公布的数据显示,外资8月对美国资产的买兴复苏,美国债信评级遭调降和欧债危机,提振美国公债等避险和流动性资产的需求.
财政部公布的数据显示,外资净买入601亿美元美国公债,约为7月总额155亿美元的四倍.买盘受民间投资者带动,但各国央行净卖出96亿美元美国公债,为2009年5月以来最大规模的资金外流.
外资购入所有长期债券的净额达579亿美元,高于7月修正後的91亿美元.包括国库券在内的短期工具,外资净买入896亿美元,为五个月来的最高水准.上月修正後为外流524亿美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。