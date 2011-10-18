〔美国热股〕美国银行公布第三季获利增加,股价上涨逾4%

路透10月18日电---美国银行(BAC.N)公布第三季获利增加,因有帐务相关及出售资产的利得,但该行的主要业务显示疲软迹象,因放款获利下滑,且费用增加.[ID:nCT0407422]
周二盘初,美国银行上涨4.64%报6.31美元.(完)
--编译 李富强;审校 田建华
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