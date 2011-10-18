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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 04:21 BJT

〔美股盘後〕英特尔公布季度营收胜预期,股价上扬2.6%

路透纽约10月18日电---芯片巨擘英特尔(INTC.O)在周二盘後公布季度业绩後股价上扬2.6%.

英特尔公布第三季每股盈利(EPS)为0.65美元;营收为143亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计英特尔第三季每股盈利为0.61美元,营收为138.8亿美元.

英特尔预计第四季营收为147亿美元,加减5亿美元.市场预计英特尔第四季每股收益为0.64美元,营收为142.3亿美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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