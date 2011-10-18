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债券 | 2011年 10月 18日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%,投标倍数为4.41

路透华盛顿10月18日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.015

中值 0.010

低值 0.000

投资 0.015

价格/得标

价格 99.998833

高值得标比率 36.29%

投标倍数 4.41

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,046,100

总投标 132,397,785,600

竞争性投标得标 29,748,417,500

非竞争性投标得标 251,628,600

FED附加 5,937,991,000

发行细节

发行日 2011/10/20

到期日 2011/11/17

CUSIP码 9127952P5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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