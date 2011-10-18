〔欧洲汇市〕英镑下跌,英国经济数据显示经济前景更显黯淡

* 英镑兑美元下跌至日内低位1.5658美元

* 市场预计英国央行会议记录措辞温和

* 欧元/英镑持平,徘徊在200天移动均线附近

路透伦敦10月18日电---英镑兑美元周二下跌,之前英国通胀年率急升超过5%,引发对英国短期将出现滞胀的担忧,且驱使一些投资者建立英镑空头头寸.

交易商称,他们预期周三公布的英国央行10月货币政策会议记录基调温和,并据此建立头寸.英国央行决策者在10月货币政策会议上投票赞成推出更多量化宽松政策,引发英镑兑美元下挫至14个月低位1.5270美元.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%,至1.5678美元,稍早下跌至1.5658美元的低位.交易商说,英镑跌穿1.5670美元附近的支持位并站稳,料将最低下跌至1.5544美元,此为10月12日触及日内低位.

"英国央行明日公布的会议记录将对未来几天英镑/美元走势至关重要,因会议记录可能显示仍存在推出更多量化宽松政策的可能性,这令报告基调将温和,"一伦敦交易商说.

稍早,数据显示英国9月消费者物价指数(CPI)上升0.6%,英国CPI年率上升至5.2%,为三年高位.数据公布後,宏观基金卖盘打压英镑.

"市场很可能看到9月通胀急速上升将令英国议员及决策者未来的任务复杂化,令对滞胀的担忧挥之不去,"花旗策略师Valentin Marinov在研究报告中说.

Marinov补充说,在风险意愿不确定的情况下,英镑短期内可能仍然承压,特别是兑避险的日圆GBPJPY=R和美元.

英镑兑欧元持平,缩减稍早的部份升幅,英镑兑欧元走势可能摇摆不定,受10月23日欧盟峰会前事态发展所左右.

欧元兑英镑EURGBP=D4报0.8730英镑,接近周二切入位在0.8731英镑的200天移动均线.交易商说,欧元在0.8715英镑上方触发止损买单,据称在0.8740/50英镑上方挂有卖单.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]