〔欧洲股市〕收低,受累于法国的银行股和矿业股下跌

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.4%

* 法国的银行股下跌,因穆迪对法国的评等展望发出警告

* 矿业股下挫,此前中国公布疲弱的GDP数据

路透伦敦10月18日电---欧洲股市周二收跌,法国银行股领跌,此前穆迪对法国的评等展望发出警告,燃点了投资者对欧债危机可能扩散的忧虑,而矿业股在中国公布第三季经济增速放缓後下跌.

穆迪对法国评等展望置于负面观察名单的消息是欧债危机正拖累较大欧元区经济体资产负债表的最新迹象,消息拖累法国的银行股下跌.这些银行在欧元区主权债有敞口.

此外,投资者担心全球经济增长,此前中国公布的第三季国内生产总值(GDP)增幅弱于预期,是经济增长放缓的最新凭证,矿业股跌幅居前,矿业类指数.SXPP下挫2.1%.

穆迪的消息令法国的银行股跌幅居前,其中包括法国兴业银行(SOGN.PA),法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA),这三只股票重挫3.3-5%不等.

"很难预测银行业的前景,"BGC Partners的市场分析师Louise Cooper称,"银行的流动性头寸并不大.他们的贷款账面规模巨大,每天需要大规模的资金."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%,报962.13点,且自7月底来累计下跌13.2%,因对全球经济增长放缓及欧债危机扩散的忧虑与日俱增.

英国富时100指数.FTSE收跌0.48%,报5,410.35点;德国股市DAX指数.GDAXI小涨0.31%,报5,877.41点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.79%,报3,141.10点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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