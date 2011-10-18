〔美国债市〕高收益公司债市场出现新债发行活动升温的迹象

IFR纽约10月18日电---高收益公司债一级市场周二出现即将有新债入市的迹象,继上周五下午Emdeon transaction成功定价後,两笔新的高收益公司债交易今早宣布.

Atlantic Power Corp (ATP.TO)今天开始路演,将发行4.6亿美元七年期三年不可回赎高级债券,联席簿记行为摩根士丹利和多伦多道明银行,预计本周稍晚将进行定价.Acadia Healthcare今天也展开了路演,将发行1.5亿美元七年期四年不可回赎高级债券,簿记行为Jefferies,预计下周初至中段进行定价.

公司债二级市场在上涨一周半後,今天走势反转,因德国财长对结束欧债危机的计划前景持更加谨慎的态度,打压了此间市场.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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