〔美国能源〕10月14日止当周汽油需求同比下跌3.1%--SpendingPulse

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因出口数据坚挺和中国市场强劲
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。
路透10月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降,因汽油价格在一个月内首次上升.
数据显示,截至10月14日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌3.1%,一周美国汽油价格较之前一周上升0.02美元.
每加仑汽油价格较上年同期高出21.3%,平均为每加仑3.42美元.
不过,最近一周汽油需求仍然较之前一周上升2.2%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连跌第30周.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。