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商品期货 | 2011年 10月 19日 星期三 02:22 BJT

〔美国能源〕10月14日止当周汽油需求同比下跌3.1%--SpendingPulse

路透10月18日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期再次下降,因汽油价格在一个月内首次上升.

数据显示,截至10月14日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌3.1%,一周美国汽油价格较之前一周上升0.02美元.

每加仑汽油价格较上年同期高出21.3%,平均为每加仑3.42美元.

不过,最近一周汽油需求仍然较之前一周上升2.2%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连跌第30周.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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