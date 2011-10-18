〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受逢低买盘和现货市场走强等影响

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑

路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。