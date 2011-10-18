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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 05:18 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受逢低买盘和现货市场走强等影响

路透芝加哥10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,受逢低买盘,现货市场走强及农户惜售影响.

美国农业部周一稍晚表示,47%的美国玉米已收割,高于上周33%的比率,且高于41%的五年均值.

农业气象专家称,本周美国中西部东半部出现的潮湿天气将放缓玉米和大豆的收割进程,而西部的干燥天气将促进收割.

CBOT-12月玉米合约低于所有主要移动均线,第一关键阻力位在200日移动均线切入位6.47-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为55.

CBOT-12月玉米合约CZ1收升3-1/2美分,报每蒲式耳6.44美元.

今日CBOT玉米预估成交量为335,815口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

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