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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 05:19 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货涨跌互现,12月软红冬麦合约收涨

路透芝加哥10月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二涨跌互现,指标12月软红冬麦合约WZ1连续第三日收涨,受助于空头回补反弹.

COBT远月合约回落,交易商称,因建立部分看涨利差头寸,因明年新作收割正在快速展开.

加拿大政府出台承诺已久的打破加拿大小麦局粮食市场垄断地位的立法.

日本农林水产省寻求在周度标购中购买102,652吨食用小麦.

欧洲交易商称,台湾标购43,950吨美国出产小麦.

美国农业部称,上周出口检验小麦1,635.9万蒲式耳,在1,600-2,000万蒲式耳分析师预期区间的低端.

12月小麦期货WZ1收升1美分,报每蒲式耳6.25-1/4美元.

CBOT小麦成交量约61,971口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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