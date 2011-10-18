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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 03:02 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉小幅收跌,由价差交易主导

路透纽约10月18日电---期棉周二小幅收跌,多数为价差交易,分析师称,市场并不对陷于狭窄区间内感到不安.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下跌0.18美分,报每磅1.0018美元,盘中交投区间介于0.9961-1.0082美元.三周半以来市场陷于0.98-1.04美元的区间内.

汤森路透初步数据显示,周一成交量为逾8,500口,较30日均值低逾三分之一.

独立分析师Mike Stevens称,市场测试交易区间的两端,但并未出现任何跟进行动.

交易商称,棉花市场的多数交易为指标12月和3月合约间的价差交易.

市场将关注美国农业部周四将公布的出口销售报告,以评估对美国棉花出口的需求.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月17日,棉花市场未平仓合约为151,791口,10月14日为154,997口.周一期棉成交量为21,492口,上日为11,905口.(完)

--编译 母红;审校 李军

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