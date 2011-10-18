〔纽约期市〕ICE期棉小幅收跌,由价差交易主导

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透纽约10月18日电---期棉周二小幅收跌,多数为价差交易,分析师称,市场并不对陷于狭窄区间内感到不安.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下跌0.18美分,报每磅1.0018美元,盘中交投区间介于0.9961-1.0082美元.三周半以来市场陷于0.98-1.04美元的区间内.
汤森路透初步数据显示,周一成交量为逾8,500口,较30日均值低逾三分之一.
独立分析师Mike Stevens称,市场测试交易区间的两端,但并未出现任何跟进行动.
交易商称,棉花市场的多数交易为指标12月和3月合约间的价差交易.
市场将关注美国农业部周四将公布的出口销售报告,以评估对美国棉花出口的需求.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月17日,棉花市场未平仓合约为151,791口,10月14日为154,997口.周一期棉成交量为21,492口,上日为11,905口.(完)
--编译 母红;审校 李军
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