〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因宏观经济形势而收低,但扳回部份跌幅

路透芝加哥10月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,交易商称因对全球经济的忧虑重燃,市场缺乏新的需求消息,及南美天气有利大豆种植.

全球最大的大豆买家中国第三季国内生产总值(GDP)增速为2009年初以来最慢.

但大豆市场从稍早大幅下跌中扳回部份跌幅,受助于大豆现货价格走坚,因美国农户惜售其新收割的大豆.

CBOT称,周一稍晚注册交割的大豆合约下跌302口.注册仓单下跌通常反映现货市场走强.

美国农业部称,最新一周美国大豆收割率为69%,高于上周的33%,且高于五年收割均值的41%.

农业气象专家称,本周美国中西部东半部出现的潮湿天气将放缓玉米和大豆的收割进程,而西部的干燥天气将促进收割.

油世界的油籽分析师称,中国的2011年9月/2012年8月大豆进口可能上升至5,850万吨,高于2010/11年的5,285万吨,中国持续买入大豆将支持大豆价格.

在1900GMT,11月大豆期货SX1下跌3-1/2美分,报每蒲式耳12.49-1/2美元.10月豆油合约BOc1下跌0.29美分,报每磅52.61美分.

CBOT-10月豆粕合约SMc1收升1.3美元,收报每短吨324.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为272,740口,豆油为100,412口,豆粕为62,696口.

以下为CBOT农产品期货在1908GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 644.00 3.50 0.6% 2.4%

CBOT大豆Sc1 1250.75 -2.25 -0.2% -10.3%

CBOT豆粕SMc1 324.30 1.30 0.4% -12.4%

CBOT豆油BOc1 52.70 -0.20 -0.4% -8.7%

CBOT小麦Wc1 625.25 1.00 0.2% -21.3%

CBOT稻米RRc1 1626.00 -26.50 -1.6% 16.2%

EU小麦BL2X1 185.75 1.25 0.7% -26.4%

NYMEX原油期货CLc1 88.68 2.30 2.7% -3.0%

道琼工业指数.DJI 11,593 195 1.7% 0.1%

现货金XAU= 1658.90 -12.00 -0.7% 16.9%

欧元/美元EUR= 1.3802 0.007 0.5% 3.4%

美元指数.DXY 76.8600 -0.2860 -0.4% -2.7%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2136 -24 -1.1% 20.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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