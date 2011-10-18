〔国际油市〕NYMEX原油期货劲扬逾2%,未受中国GDP数据和欧洲危机影响

* 中国第三季GDP增长9.1%,预期为增长9.2%

* 银行股带领美国股市上扬,对油价提供支撑

* 调查:美国上周原油库存增加,成品油库存减少

* 市场关注:盘後公布API库存数据和周三公布EIA库存数据

路透纽约10月18日电---美国原油期货周二劲扬逾2%,在周一大跌後反弹,因美国股市受银行业绩推动上扬,盖过了中国成长不及预期和欧洲债务问题的影响.

稍早的交易中,原油价格走低,因中国第三季GDP增幅为两年来最低,且穆迪警告称可能将法国AAA评等展望调整至负面.

上述因素也拖累美国股市早盘回落,但银行业业绩被视为强劲,足以给银行股投资者一定的信心,这扶助推高美股.

油市投资者的下一个关注点为上周库存数据,首先是今日盘後美国石油协会公布库存报告,之後是美国能源资料协会周三公布库存数据.

根据汤森路透调查得出的预期,上周原油库存增加180万桶,汽油库存减少130万桶,馏分油库存减少150万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收高1.96美元,或2.27%,结算价报每桶88.34美元,盘中在85.55-88.61之间交投.

ICE-12月布兰特原油期LCOZ1上扬0.99美元,或0.9%,结算价报每桶111.15美元,交投区间为108.45-111.35美元,前者为一周最低.

布兰特原油与美国原油期货溢价收盘报22.62美元,周一报23.54美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 88.34 1.96 2.3% 85.55 89.03 186,930 227,298

12月原油 88.53 1.91 2.2% 85.75 89.23 228,585 167,203

11月RBOB汽油 2.7469 0.0040 0.2% 2.6822 2.7690 29,644 46,239

12月RBOB汽油 2.7173 0.0082 0.3% 2.6541 2.7379 36,875 41,235

11月取暖油 3.0277 0.0141 0.5% 2.9700 3.0417 41,798 47,294

12月取暖油 3.0271 0.0169 0.6% 2.9688 3.0410 38,977 38,290

ICE合约

12月布兰特 111.15 0.99 0.9% 108.45 111.89 253,720 203,733

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 581,734 557,972 670,387 1,431,701 6,172

汽油 106,727 124,089 131,719 275,356 2,309

取暖油 128,522 128,540 141,137 295,167 -1,490 (完)