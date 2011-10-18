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债券 | 2011年 10月 19日 星期三 04:14 BJT

〔标题新闻〕法国和德国同意将EFSF规模增至2万亿欧元,料在周日欧盟峰会上获得支持--卫报

EFSF为欧洲金融稳定机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79H1KC]

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