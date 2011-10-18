〔金属期市〕期铜延续跌势,因忧虑欧洲及中国GDP增长放缓

* 中国第三季GDP增长放缓引发期铜下跌

* Freeport声称将关闭Grasberg矿场

* 市场关注周三Freeport公布第三季业绩

路透纽约/伦敦10月18日电---期铜价格周二连跌第二天,因中国经济增长增速放缓削弱需求前景及凸显对欧洲债务危机恶化的忧虑.

铜领跌其他大部份风险资产市场,此前数据显示中国第三季经济增长9.1%,增速为2009年第二季以来最慢,因欧洲债务的压力和美国经济迟滞产生影响.

铜非常依赖占全球约四成铜消费的中国市场,当数据显示中国第三季GDP增长略低于市场原本预期的成长9.2%後,铜价扩大跌幅.

中国的铁和电力生产亦下降,是西方经济出现问题和中国年来的货币收紧政策开始奏效的进一步迹象.

"中国非常依靠美国和欧洲的购买.如果西方市场不振,中国市场也不振,"Equidex Brokerage Group Inc总裁Philip Gotthelf说.

不过,优于预期的美国数据和Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX.N)旗下的两个铜矿场的罢工持续对铜市提供一些支持,将铜价从低位拉回.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌46美元,收报每吨7,449美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收低1.80美分,至每磅3.36美元,交投区间介于3.2575-3.3745美元.

成交量上升,市场交投震荡.根据汤森路透的初步数据,纽约市场尾盘有超过68,000口成交,较30天均值高约20%.

Freeport-McMoRan声言将关闭旗下Grasberg大型矿场,此举将可能拖累该公司的盈利及进一步收紧已吃紧的供需平衡.

美国劳工部周二公布,美国9月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.8%(预估为升0.2%).全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,10月美国房屋建筑(营建)商信心攀升至一年半最高,但现存挑战仍令信心处于历史低位.[US-ECI-CMN]

以下为1904 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 338.60 0.80 +0.24 444.70 -23.86

LME期铝 2208.00 -9.00 -0.41 2470.00 -10.61

LME期铜 7447.00 -48.00 -0.64 9600.00 -22.43

LME期铅 1924.00 -62.00 -3.12 2550.00 -24.55

LME期镍 19125.00 130.00 +0.68 24750.00 -22.73

LME期锡 21340.00 -155.00 -0.72 26900.00 -20.67

LME期锌 1882.00 -21.00 -1.10 2454.00 -23.31

上海期铝 16355.00 -220.00 -1.33 16840.00 -2.88

上海期铜 53680.00 -2150.00 -3.85 71850.00 -25.29

上海期锌 14515.00 -745.00 -4.88 19475.00 -25.47

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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