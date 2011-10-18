〔纽约期市〕可可期货跌至逾两年最低位,咖啡下滑而原糖期货小涨

路透纽约/伦敦10月18日电---可可期货周二跌至逾两年最低位,受程序化卖盘打压,中国增长数据逊于市场预期亦拖累其他商品.

阿拉比卡咖啡期货收低,原糖期货小幅收高.

交易员称,早盘看跌人气拖累成交活跃的可可市场,英镑兑美元GBP=下跌令美国市场格外承压.12月合约跌破2,540美元后程序化卖盘加速.

"今日的下跌受宏观避险因素重现和美元走强打压,以及2010/11年可可市场供大于求."一驻纽约的可可交易员表示.

洲际交易所(ICE)12月可可期货CCc1跌51美元,或2%,收报每吨2,571美元,盘中低见2,523美元,为2009年7月以来最低.成交量为30,250口,为8月10日以来最大.

Liffe-3月可可期货跌7英镑,或0.8%,报每吨1,702英镑,盘中低见1,675英镑,为2009年7月以来最低.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1下滑2.50美分,或1.1%,收报每磅2.3150美元.

"此前空头回补推动的上涨失去动能.我认为长期看跌."一伦敦交易员指出,并注意到巴西和越南产量前景较好.

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCc1跌49美元,或2.5%,结算价报每吨1,886美元.

ICE-3月原糖合约SBc1收高0.06美分,报每磅27.85美分.Liffe-12月白糖期货LSUc1跌1.30美元,收报每吨713.70美元.(完)