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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 04:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.58%,Nasdaq指数收高1.63%

路透纽约10月18日电---美国股市周二尾盘急升,因投资者关注有关扩容欧元区救助基金的一项报导,遂大举买入股票.[ID:nCN1159868]

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI急升180.05点,或1.58%,报11,577.05点;标准普尔500指数.SPX劲扬24.52点,或2.04%,报1,225.38点.Nasdaq指数.IXIC上扬42.51点,或1.63%,报2,657.43点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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