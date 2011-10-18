〔全球金市〕金价下跌,因市场担忧欧洲债务问题和中国成长放缓

* 金价削减跌幅,因美国股市尾盘走高

* 中国增长放缓和穆迪警告法国评级打压金市

* 金价可能跌破每盎司1,500美元,未看到避险需求--CitiFX

* 市场关注:周三公布的美国消费者物价指数

路透纽约/伦敦10月18日电---金价周二连续第二天下跌,因投资者担忧中国增长放缓,法国主权债信评级遭到警告和欧元区债务危机解决方案前景黯淡.

尽管投资银行高盛(GS.N)公布的获利令市场失望,对主要金融企业表现的乐观情绪提振美国股市尾盘走高,帮助金价削减跌幅.

过去两天,金价下跌1%,跟随股票等风险资产走势.

"看不到黄金的避险需求...目前黄金与美元负相关,"期货经纪商Vision Financial Markets金属交易主管David Meger表示.

1951GMT,现货金XAU=下跌0.5%,报每盎司1,663.19美元.

早盘金价承压,因穆迪称,可能将法国AAA评级展望调降至负面.德国领导人称,周末的欧盟峰会不会出现解决欧洲债务危机灵丹妙药.

中国第三季增长放缓至逾两年最低,同样打压金价.

美国12月黄金期货GCZ1结算价下跌23.80美元,报每盎司1,652.80美元.周二成交量高于此前几日,势将录得两周最高水平.

8月底和9月初的两个高点构成双顶形态,令分析师看空金价短期前景.

CitiFX表示,金价短期内可能跌破1,500美元,因金价表现一直逊于其他资产,且看似丧失避险吸引力.不过仍预计回调完成後,金价料能升破2,000美元,最高可能到达3,400美元.

"黄金从避险工具转变成风险交易...我们仍认为未来数周或数月,市场紧张情绪料将持续,"CitiFX分析师在报告中写道.

独立投资人Dennis Gartman称,计划将黄金仓位减半,因技术信号看跌和追加保证金通知引发卖盘的前景.8月Gartman也曾减持黄金.

现货银XAG=升1.2%,报每盎司32.24美元.现货铂金(白金)XPT=下跌1.1%,至每盎司1,533.99美元.现货钯金XPD=上涨1%,至621.47美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1652.80 -23.80 -1.4 1628.20 1678.20 170,605

COMEX白银期货 SIZ1 31.831 0.010 0.0 30.370 32.355 52,906

COMEX铂金期货 PLF2 1540.70 -11.10 -0.7 1519.20 1562.00 5,858

COMEX钯金期货 PAZ1 619.90 3.10 0.5 598.00 626.85 2,804

现货金 XAU= 1663.19 -7.71 -0.5 1627.45 1676.36

现货银 XAG= 32.240 0.390 1.2 30.420 32.320

现货铂金 XPT= 1533.99 -16.51 -1.1 1521.00 1555.50

现货钯金 XPD= 621.47 5.86 1.0 601.02 624.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=