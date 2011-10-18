〔美股业绩〕雅虎第三季营收和净利下滑,股价盘後上扬

* 第三季净营收为10.7亿美元,市场预期为10.7亿美元

* 第三季EPS为0.23美元

* 预计第四季净营收为11.25-12.35亿美元

* 股价盘後上周

路透旧金山10月18日电---网络搜索引擎雅虎(YHOO.O)周二公布的第三季净营收和净利下滑,因该公司苦于重振线上广告业务.

公布业绩後,雅虎股价盘後大涨近3%,报15.98美元.

雅虎公布第三季净利为2.93亿美元,合每股盈利(EPS)0.23美元,上年同期分别为3.96亿美元和0.29美元.

尚不清楚该EPS同分析师预估的0.17美元是否有可比性.

雅虎表示,第三季不包括与其网络合作夥伴分项的收入,净营收约为10.7亿美元,符合市场预估,上年同期为11.2亿美元.

雅虎预计第四季净营收介于11.25-12.35亿美元,分析师预估为12.2亿美元.(完)