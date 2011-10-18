〔加拿大汇市〕加元兑美元跳涨,受助于德法就EFSF扩容达成一致的报导

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透多伦多10月18日电---加元兑美元周二收涨,走势震荡,之前英国卫报报导欧洲领导人在解决该地区债务危机方面取得进展.
欧元兑美元和日圆大涨,诸如加元等商品相关货币紧随其後,受助于英国卫报报导称,法国和德国同意将欧洲金融稳定工具(EFSF)规模增至2万亿欧元.
消息公布後加元大涨,之前油价攀升和美股劲扬已推高加元.
加拿大兑美元CAD=D3收报1.0144加元或0.9858美元,远高于周一1.0221加元或0.9784美元的收盘价.(完)
--编译 母红;审校 李军
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