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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 05:23 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元跳涨,受助于德法就EFSF扩容达成一致的报导

路透多伦多10月18日电---加元兑美元周二收涨,走势震荡,之前英国卫报报导欧洲领导人在解决该地区债务危机方面取得进展.

欧元兑美元和日圆大涨,诸如加元等商品相关货币紧随其後,受助于英国卫报报导称,法国和德国同意将欧洲金融稳定工具(EFSF)规模增至2万亿欧元.

消息公布後加元大涨,之前油价攀升和美股劲扬已推高加元.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0144加元或0.9858美元,远高于周一1.0221加元或0.9784美元的收盘价.(完)

--编译 母红;审校 李军

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