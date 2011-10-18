〔加拿大股市〕收高,因报导称达成协议增强欧元区救助基金规模

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透多伦多10月18日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二反弹,大幅收高,因报导称德法同意增强欧元区救助基金规模,令全球金融危机得以避免的希望升温.
美股和商品价格也从稍早跌势中反弹,美国原油期货上扬逾2%.
英国卫报报导称,作为解决欧债危机计划的一部分,法国和德国将把欧元区救助基金增至2万亿(兆)欧元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高130.07点,或1.09%,报12,053.11点,盘中走势反复.10大类股中有九种收高,保健股小跌0.4%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
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