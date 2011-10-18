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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 05:29 BJT

〔加拿大股市〕收高,因报导称达成协议增强欧元区救助基金规模

路透多伦多10月18日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二反弹,大幅收高,因报导称德法同意增强欧元区救助基金规模,令全球金融危机得以避免的希望升温.

美股和商品价格也从稍早跌势中反弹,美国原油期货上扬逾2%.

英国卫报报导称,作为解决欧债危机计划的一部分,法国和德国将把欧元区救助基金增至2万亿(兆)欧元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高130.07点,或1.09%,报12,053.11点,盘中走势反复.10大类股中有九种收高,保健股小跌0.4%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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